Covid: Gimbe, peggiora situazione in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - L'ultimo bollettino Gimbe evidenzia una situazione in peggioramento in Trentino Alto Adige, sia per quanto riguarda i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (Bolzano 153, Trento 66) che per l'aumento di nuovi casi rispetto alla settimana precedente (Bolzano 8,7% e Trento 20,9%). Restano invece sotto la soglia di saturazione i posti letto negli ospedali. Resta sotto la media nazionale del 72,4% la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale (63,2% in Alto Adige e 70% in Trentino), meglio invece la terza dose con un 3,6% a Bolzano e un 4,3% a Trento contro il 2,4% a livello nazionale. (ANSA).