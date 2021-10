Covid: 46 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Sono 46 i nuovi casi covid registrati in Alto Adige: 16 tramite 667 tamponi pcr e 30 tramite 5950 test antigenici. La situazione negli ospedali è stabile con 26 (-1) pazienti covid nei normali reparti e 6 (+1) in terapia intensiva. Sono stati dichiarati guariti 23 altoatesini, mentre 1849 sono in quarantena. (ANSA).