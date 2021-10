A Bolzano riscaldamenti accesi dall'8 ottobre

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha firmato l'ordinanza che autorizza, in deroga alle disposizioni previste in materia, l'attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nel territorio comunale a partire da venerdì 8 ottobre. Considerato l'andamento delle attuali temperature tendenzialmente al di sotto delle medie stagionali con picchi nelle ore mattutine e serali e viste le previsioni meteo provinciali che confermano tale andamento anche per i prossimi giorni, il Sindaco ha dunque autorizzato l'avvio anticipato degli impianti termici con una settimana di anticipo rispetto alla data prevista del 15 ottobre. (ANSA).