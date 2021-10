Trento, finanza trova 20 chili di droghe e arresta 4 persone

(ANSA) - TRENTO, 06 OTT - Quattro persone sono state arrestate per spaccio dalla guardia di finanza di Trento, che ha trovato oltre 20 chilogrammi di sostanze stupefacenti in zona Magnete, a Trento nord, nel corso di una perquisizione. I finanzieri hanno infatti fermato nei pressi del condominio un cittadino italiano con 1 chilogrammo di marijuana appena acquistata.

Nell'appartamento, il pusher, di nazionalità albanese, aveva nascosto all'interno dell'abitazione altri 18 chilogrammi di marijuana in due sacchi neri della spazzatura. Entrambi i soggetti sono stati arrestati.

Sempre in zona Magnete, e grazie al fiuto del cane antidroga Apiol, è stato poi identificato un uomo, di nazionalità tunisina, residente in passaggio Benvenuto Disertori. Nel suo appartamento le fiamme gialle hanno trovato un altro uomo, anche lui tunisino e con precedenti specifici, con circa 1 chilogrammo di cocaina, 50 grammi di eroina e 80 grammi di crack, nonché di alcuni bilancini di precisione, due telefoni e 2.500 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati. (ANSA).