Sostenibilità: sabato Urban play Agenda 2030 a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Venerdì 8 ottobre a Bolzano e dintorni verrà organizzata una giornata aperta a tutta la cittadinanza, "Urban play Agenda 2030": un percorso a tappe per scoprire i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. L'evento è realizzato nell'ambito del Festival nazionale dello sviluppo sostenibile Asvis.

Il Festival è stato riconosciuto dalle Nazioni unite come un'iniziativa innovativa e un'esperienza unica a livello internazionale. Giunto alla sua quinta edizione, è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Il percorso guiderà la cittadinanza alla scoperta dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, un piano, sottoscritto da tutti i 193 Paesi membri, da realizzare insieme per il futuro delle persone, del pianeta, della pace e della prosperità. Ad ogni tappa, dalle 10.00 alle 17.00 i partner del progetto proporranno approfondimenti sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030 con incontri, letture, giochi e attività da scoprire lungo il percorso e sul sito www.studiocomune.eu/agenda2030 In palio premi sostenibili offerti dai partner per chi segue il percorso rispondendo al questionario e postando su Instagram le proprie foto con i diversi obiettivi e l'hashtag #urbanplaybz.

Alle 18.30 a parco Cappuccini chiusura con premiazione dei/lle partecipanti, aperitivo, musica e dialogo sul tema della partnership con i rappresentanti del Comune e della Provincia.

Urban play Agenda 2030 è un progetto curato dalla cooperativa sociale studio comune assieme a oltre 30 partner locali, amministrazioni pubbliche comunali e provinciali, scuole, biblioteche, università, imprese, enti di ricerca e del terzo settore. Il progetto è realizzato con la partecipazione, il patrocinio e il sostegno del Comune di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, Fondazione cassa di Risparmio e Regione Trentino Alto Adige. (ANSA).