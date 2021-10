Esce in cerca di funghi, 62enne trovato morto sopra Canezza

(ANSA) - TRENTO, 06 OTT - Jacques André Carlin, 62 anni.

residente a Pergine è stato trovato senza vita nei boschi sopra Canezza verso le 20 di martedì 5 ottobre. L'uomo era uscito di casa verso le 13 per andare a cercare funghi e la famiglia, non vedendolo rincasare, ha chiamato i soccorsi.

Il Soccorso alpino ha trovato il corpo del 62enne in un dirupo nei pressi del torrente Rigolor: probabilmente l'uomo è scivolato e la caduta è risultata fatale. (ANSA).