Controlli Green pass a Bolzano, quasi tutti in regola

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Come stabilito nei giorni scorsi dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono stati intensificati i controlli Green pass negli esercizi pubblici in Alto Adige. Anche questa mattina a Bolzano i vigili urbani hanno verificato il rispetto delle normative anti-Covid nei locali interni dei bar, più affollati del solito a causa della pioggia e delle temperature più autunnali. I clienti si mostrano molto collaborativi e - con la tazza del caffè in una mano - con l'altra presentano il codice Qr lasciapassare, chi sul telefonino e chi in forma cartacea. Come conferma il comando della polizia municipale di Bolzano, sono "molto rari" i casi di clienti sprovvisti di Green pass. (ANSA).