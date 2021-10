Vaccini: Trentino, open day nel weekend e camper nelle valli

(ANSA) - TRENTO, 05 OTT - In vista del 15 ottobre si amplia la disponibilità di sedute per permettere alle persone di vaccinarsi contro il Covid. Lo scorso open day sono state somministrate in Trentino 794 prime dosi e con il camper Apss, da inizio tour, 422 dosi. L'itinerario del camper vaccinale di questa settimana prevede la sosta domani a Castello Molina di Fiemme e Panchià, giovedì a Sèn Jan e Campitello di Fassa, venerdì mattina a Romeno, sabato a Canal San Bovo e Imer. La settimana prossima le tappe saranno lunedì 11 a Folgaria e martedì 12 a Bedollo e Sant'Orsola Terme. Per quanto riguarda il drive through di Trento sud l'accesso libero alla vaccinazione sarà durante gli open day vaccinali nelle mattine di sabato 9 e domenica 10 ottobre (dalle 9 alle 13).

Chi ha già fatto, o farà, la prima dose senza appuntamento - ricorda una nota di Apss - dovrà poi prenotare in autonomia la seconda somministrazione al Cup online. Le sedute ad accesso libero sono pensate per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale; chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l'appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dal tipo di vaccino. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali Apss raccomanda, come sempre, di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione già compilati, scaricabili online. (ANSA).