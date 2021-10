Meteo: allerta gialla della Protezione civile in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 04 OTT - La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta meteo valido per tutto il territorio provinciale: sarà "moderata (arancione)" dalle ore 18 alle ore 12 di martedì 5 ottobre 2021. Poi diventerà "ordinaria (gialla)" fino alle 18 di mercoledì 6 ottobre 2021. Per quanto riguarda le precipitazioni sono attesi mediamente 10-30 millimetri nelle serata di oggi, 30-50 millimetri domani (con punte localmente anche di 100 millimetri) e 10-30 millimetri mercoledì. I fenomeni potranno avere carattere anche di forte rovescio o temporale, specie nella notte tra oggi e domani mattina.

La quota neve rimarrà inizialmente oltre i 3000 metri, per scendere nel corso dell'evento fino a 1800 metri mercoledì e localmente a quote inferiori, specialmente sui rilievi di nord-est. I venti in montagna saranno intensi da sud-ovest nella prima parte dell'evento e poi da nord nella giornata di mercoledì, quando potremmo avere raffiche di föhn a tratti intenso anche in valle.

A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire dalla sera di oggi, problemi dovuti principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide; forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni. Sono inoltre possibili disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Verrà chiusa al transito la galleria di Martignano direzione Padova, lungo la SS 47 della Valsugana, con deviazione del traffico, attraverso l'uscita 10 lungo la ex SS 47 delle Laste (tracciato storico della Valsugana) e rientro in località Ponte Alto. Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica e di moderare la velocità. (ANSA).