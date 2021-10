Lavoro irregolare, in Alto Adige 1.334 istanze di emersione

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - Sono state 1.334 le istanze di emersione dei rapporti di lavoro irregolari presentate in Alto Adige nell'estate 2020 attraverso il portale telematico del Ministero dell'Interno.

Ad un anno dall'emanazione delle disposizioni normative introdotte dal decreto Rilancio, nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute e di politiche sociali connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato tracciato un bilancio dell'attività svolta dall'Ufficio servizio lavoro della Provincia di Bolzano e dalla questura con il supporto ed il coordinamento del commissariato del governo.

Delle richieste presentati, 1.221 si riferiscono alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro domestico ed a queste si aggiungono 113 rapporti di lavoro di tipo subordinato. A fronte delle richieste pervenute dai datori di lavoro le procedure risultano definite in misura del 90% del dato generale, in quanto 1.036 istanze si sono concluse con la sottoscrizione del contratto di soggiorno tra la parte datoriale e il lavoratore, altre 84 sono state rigettate e 81 sono oggetto di rinuncia o annullate. (ANSA).