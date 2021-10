Covid: un decesso in Trentino, aumentano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 04 OTT - Un nuovo lutto allunga la lista dei decessi da Covid-19 in Trentino: si tratta di un uomo sui novant'anni, non vaccinato. In rianimazione è stato ricoverato un quinto paziente e salgono a 21 i pazienti Covid ricoverati in ospedale dove ieri si sono registrati 2 nuovi ingressi e nessuno è stato dimesso. Intanto le vaccinazioni sono arrivate a quota 747.674, comprese le 344.518 seconde dosi e 2.326 terze dosi.

Ieri sono stati analizzati 1.037 tamponi rapidi, 3 dei quali sono risultati positivi. Pochi i molecolari, appena 54, dai quale è emerso 1 solo caso positivo al quale si aggiungono 2 positività confermate fra quelle intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi .Restano 2 le classi in quarantena. (ANSA).