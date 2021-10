Bianco, "Gruppo Lavazza in prima fila per sostenibilità"

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - "Con la collaborazione con il Muse di Trento, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e tanti partner abbiamo dato vita ad una rete per invitare tutti a riflettere su dove stiamo andando e quale visione vogliamo per il nostro futuro". Così Alessandra Bianco, direttore della comunicazione corporate del Gruppo Lavazza, in occasione dell'inaugurazione della "Goal zero area" nella Galleria della sostenibilità del Muse di Trento. "L'attenzione nei confronti della sostenibilità, nata con 'Blend for better', rappresenta una sfida che il Gruppo Lavazza intende cogliere, informando e sensibilizzando le persone. Grandi cambiamenti nascono da semplici idee e da azioni comuni", ha sottolineato Bianco.

