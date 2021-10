A22, la Bandiera verde di Legambiente a BrennerLec

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - BrennerLec è "Bandiera Verde".

Legambiente ha, infatti, assegnato il proprio vessillo al progetto coordinato da Autostrada del Brennero.

"Si tratta di un riconoscimento molto significativo - osserva l'Ad Diego Cattoni - che dimostra che si può realizzare sviluppo tutelando l'ambiente". "Questo risultato - commenta il oresidente di A22, Hartmann Reichhalter - mostra come Autostrada del Brennero operi avendo cura dei territori che attraversa".

"Il miglior esito raggiunto con BrennerLec - afferma il direttore tecnico generale, Carlo Costa, che ha seguito il progetto fin dalla sua gestazione - è stato culturale. Abbiamo dimostrato che non è necessario schierarsi con l'ambiente contro lo sviluppo e viceversa. Al contrario, si possono e si devono trovare soluzioni buone per l'economia come per l'ambiente".

Legambiente ha assegnato la propria "Bandiera Verde" a BrennerLEC "per avere dimostrato come la riduzione della velocità in autostrada diminuisca l'inquinamento dell'aria, contribuendo a rendere il traffico veicolare sull'asse del Brennero più rispettoso della salute e compatibile con le caratteristiche del territorio attraversato". (ANSA).