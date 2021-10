Covid: lieve aumento ricoveri in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 03 OTT - In Trentino sono stati effettuati circa 3.500 test, dai quali sono emersi 33 nuovi contagi.

Intanto le vaccinazioni si avvicinano a quota 750.000 (questa mattina erano 746.630, di cui 344.063 seconde dosi e 2.110 terze dosi) ed il numero dei guariti aumenta di altre 12 unità che portano il totale a 46.743. Sale a 20 il numero dei pazienti in ospedale: ieri ci sono stati due nuovi ricoveri ed una dimissione. Sempre 4 le persone in rianimazione.

Invariato invece il numero dei ricoveri in Alto Adige. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 28 pazienti Covid e 5 in terapia intensiva. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 582 tamponi PCR e registrati 39 nuovi casi positivi. Inoltre 14 test antigenici su 4.938 sono risultati positivi. I guariti sono 60. (ANSA).