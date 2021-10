Rai: torna "Guggug!" programma bilingue per bambini

(ANSA) - BOLZANO, 02 OTT - Torna il 4 ottobre alle 17:45 sul canale 103 Rai Alto Adige la trasmissione televisiva completamente bilingue "Guggug!" con una seconda serie.

Prodotta, come la prima serie, dalla direzione provinciale delle scuole dell'infanzia in lingua italiana con la collaborazione del Teatro stabile di Bolzano, della Scuola di musica Vivaldi e di Rai Alto Adige.

Gli ingredienti mescolati ad arte da Andrea Bernard, emergente regista teatrale bolzanino: le belle storie, la musica, l'attività manuale, la giocosità e il divertimento.

Erika Golin e Renate Rauter, le due poliedriche insegnanti che hanno ideato il programma, sono ancora accompagnate dai due irriverenti burattini, Ratto Pino e Manni Maulwurf, che, grazie a Salvatore Cutrì e Thomas Rizzoli, attori della scena teatrale locale, danno vita a simpatiche scenette, di cui vedremo un rapido riassunto in questa prima puntata della seconda serie.

Dal lunedì seguente partiranno le puntate inedite. A loro come sempre si affianca un maestro di musica d'eccezione, Davide Brazzo, che, con professionalità ed esperienza maturata in tanti anni di didattica musicale per i più piccoli, riesce ogni volta a rapire il pubblico con canzoni, gesti e balli. (ANSA).