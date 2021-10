Ragazza cade da parete rocciosa, recuperata da elisoccorso

(ANSA) - TRENTO, 02 OTT - Una ventenne residente a Pomarolo è stata soccorsa nella notte ed elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere caduta per circa 15 metri da una parete rocciosa nei campi sopra l'abitato di Savignano, nel comune di Pomarolo.

L'allarme è stato lanciato da una persona che, passando in zona, ha sentito dei lamenti e ha trovato la ragazza da sola, cosciente ma in stato confusionale. E' quindi intervenuto il soccorso alpino insieme all'ambulanza, ai vigili del fuoco e all'elisoccorso che, attraverso le indicazioni dei soccorritori di terra, ha individuato la giovane ferita, l'ha recuperata con il verricello e l'ha trasportata all'ospedale. (ANSA).