Trento, ordinanza su vendita alcolici la sera alle Albere

(ANSA) - TRENTO, 01 OTT - Con un'ordinanza urgente il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha disposto il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 22.30 e le sei del giorno successivo nei confronti del bar Outside, di via della Costituzione, nel quartiere delle Albere. Il divieto - riporta una nota - sarà valido dal 2 ottobre e fino al 1 novembre.

Il provvedimento, a quanto si legge nel comunicato, segue le segnalazioni di disturbo e degrado urbano dovuti alla permanenza serale e notturna di gruppi di avventori del locale. A seguito degli interventi effettuati dalle forze di polizia a partire dal mese di giugno sono stati accertati in più occasioni il mancato distanziamento sociale, lo scarso utilizzo dei dispositivi di protezione personale e comportamenti poco civili. Sono state inoltre riscontrate irregolarità rispetto alla diffusione sonora esterna, che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione temporanea per le attività rumorose, non osservata dal responsabile dell'esercizio pubblico. (ANSA).