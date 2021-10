Morde carabiniere nella caserma di Merano

(ANSA) - BOLZANO, 01 OTT - Dopo aver molestato dei passanti in strada a Merano e dopo essere stato accompagnato - con non poco fatica - nella vicina caserma dei carabinieri, un giovane tunisino ha morso un militare. Il ventenne pregiudicato è stato così arrestato per violenza a un pubblico ufficiale e altri reati. Con lui era una ragazza, una cittadina italiana senza fissa dimora, che è stata denunciata a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il carabiniere ferito, visitato presso il pronto soccorso di Merano, ne avrà per almeno dodici giorni. (ANSA).