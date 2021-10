Il Green pass a portata di mano? Stampato sullo smartphone

(ANSA) - BOLZANO, 01 OTT - Il Green pass sempre a portata di mano, senza doverlo cercare nel portafoglio oppure nel telefonino? La software house di Bressanone Vertical-Life ha sviluppato il Qr lasciapassare da tenere come una carta da credito nel portafoglio oppure da attaccare come adesivo sulla custodia dello smartphone. Si chiama "Immune-Id" la scheda idrorepellente e resistente ai graffi. Assieme alla scheda vengono forniti quattro adesivi più piccoli raffiguranti il Qr-Code che possono essere attaccati in posti strategici. "Un modo per rendere immediate le operazioni di controllo", spiegano gli ideatori.

In Germania Vertical-Life ha già chiuso convenzioni con diverse farmacie che hanno deciso di promuovere e vendere questo prodotto. Ci sono due modi per ottenere la propria scheda "Immune-ID": ordinarla sul web tramite il sito https://immune-id.eu oppure in una farmacia convenzionata.

