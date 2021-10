Gdf: gen. Guido Zelano nuovo comandante regionale

(ANSA) - TRENTO, 01 OTT - Il generale di brigata Guido Zelano ha assunto il Comando regionale della Guardia di finanza del Trentino - Alto Adige, subentrando al generale di divisione Ivano Maccani.

La cerimonia di avvicendamento si è tenuta a Trento, nel piazzale del compendio "L. Bedetti", alla presenza del comandante interregionale dell'Italia nord orientale della Guardia di finanza, generale di corpo d'armata Bruno Buratti, di tutti gli ufficiali e comandanti di reparto delle province di Trento e di Bolzano, del Consiglio di base della Rappresentanza militare del Comando regionale, e di una rappresentanza di finanzieri in servizio ed in congedo.

Il generale Maccani, dopo oltre 4 anni di permanenza, lascia Trento alla volta di Bologna, dove assumerà l'incarico di comandante regionale Emilia Romagna. Nel suo discorso di commiato, si è detto "onorato di aver prestato servizio in Trentino - Alto Adige", esprimendo un "caloroso ringraziamento alla superiore gerarchia ed al personale dipendente per la disponibilità e la professionalità dimostrata in ogni momento, che hanno consentito di realizzare importanti progettualità".

Il generale Guido Zelano, 56 anni, è stato, tra l'altro, comandante provinciale di Udine e di Padova, oltre che responsabile del Corso superiore di Polizia economico finanziaria. Nell'ambito dei Reparti speciali del Corpo, ha recentemente comandato il Nucleo speciale antitrust. (ANSA).