Covid: resiste fronte sanitari no vax in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 OTT - Resiste il fronte dei sanitari no vax in Alto Adige. Nell'ultima settimana solo 56 si sono fatti vaccinare. Dei quasi quattromila medici e sanitari non vaccinati ad aprile nel frattempo 2208 hanno cambiato idea e hanno ricevuto almeno una dose. Sono 977 coloro che non hanno dato seguito all'invito alla vaccinazione e i sospesi dal servizio ormai sono 772 (+85 in una settimana). (ANSA).