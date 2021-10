Covid: Alto Adige recepisce obbligo Green pass

(ANSA) - BOLZANO, 01 OTT - Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher oggi ha firmato l'ordinanza Nr. 31 in materia di coronavirus, con la quale viene recepita la normativa nazionale per l'obbligo di Green pass nel settore della scuola e del lavoro pubblico e privato in vigore dal 15 ottobre e fino alla fine dell'anno. Sono previste eccezioni unicamente per motivi di salute in casi giustificati.

A questo proposito l'ordinanza prevede la prosecuzione dell'offerta di test (screening) nelle scuole dell'Alto Adige.

L'ordinanza precedente (Nr. 30) del 3 settembre scorso prevedeva per l'iniziativa una durata di sole quattro settimane. Ora l'offerta viene ampliata al 31 ottobre. Scolare e scolari degli istituti di ogni ordine e grado sono dunque invitati a sottoporsi ai test, offrendo così il proprio contributo per mantenere sotto controllo la diffusione del virus e garantire la sicurezza e la salute di tutti. L'ordinanza stabilisce inoltre che le scolare e gli scolari nelle pause all'aperto possono evitare di indossare la mascherina, qualora mantengano la distanza di sicurezza. (ANSA).