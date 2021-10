Covid: 32 nuovi casi in Trentino, in calo i ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 01 OTT - Il mese di ottobre si apre in Trentino con l'assenza di decessi da Covid-19, con 32 nuovi contagi ed il numero dei pazienti ricoverati in ospedale che scende a 20, anche se ne rimangono 4 in terapia intensiva.

Nel dettaglio - secondo il bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale - oggi si registrano 12 casi positivi su 626 test molecolari che hanno anche confermato 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.567, dei quali 20 sono risultati positivi. Circa le classi di età in relazione ai casi positivi, emergono 3 bambini sotto i 2 anni, 10 in fascia 19-39 anni e 9 tra i 40 ed i 59 anni. Al momento c'è solo una classe in quarantena. Ieri sono stati dimessi 7 pazienti, ma contemporaneamente altre 4 persone sono state ricoverate. I nuovi guariti sono 19.

Le vaccinazioni questa mattina hanno raggiunto quota 744.845, cifra che comprende 343.403 seconde dosi e 2.010 terze dosi. Ad aver ricevuto almeno una dose sono stati finora 32.136 in fascia 12-19 anni, 157.239 nella categoria 20-49 anni, 72.186 in quella 50-59 anni, 59.885 in fascia 60-69 anni e poi rispettivamente 49.630 e 35.742 fra gli over 70 e gli over 80. (ANSA).