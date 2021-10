Cocaina per la "movida", due arresti a Trento

(ANSA) - TRENTO, 01 OTT - Nella serata di ieri, ovvero nel giorno che precede l'inizio del fine settimana, la Squadra Mobile, sezione contrasto al crimine diffuso ("orsi"), in collaborazione con la Polizia Locale di Trento, il Nucleo Civico, ha arrestato due spacciatori appena venticinquenni di nazionalità tunisina trovati in possesso di circa 50 grammi di cocaina.

Per diversi giorni - si legge in una nota della Questura - gli investigatori hanno tenuto sotto osservazione un'abitazione di via Eusebio Chini perché, nei giorni precedenti all'arresto, nel corso dei controlli anticrimine disposti dal Questore di Trento, Francini, sono state trovate alcune persone, per lo più giovani, alcuni appena maggiorenni, in possesso di dosi cocaina, confezionate con un caratteristico involucro giallo.

Alcuni acquirenti - prosegue la nota - hanno detto agli agenti di essere venuti a conoscenza, tramite passaparola, che in via Chini, senza specificare precisamente in quale appartamento, vi fosse la possibilità di reperire della droga per il fine settimana. Altri hanno riferito di aver contattato un numero di telefono, reperito via social, e di aver ordinato il quantitativo di droga necessario, recapitato poi da un giovane straniero in monopattino. Nel tardo pomeriggio di ieri, quando lo spacciatore con il monopattino è uscito dallo stabile di via Chini, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato della Polizia Locale.

Il giovane - si legge - già destinatario di un divieto di ritorno a Trento, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina confezionate con un caratteristico involucro giallo. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno trovato un altro 25enne tunisino in possesso di 35 grammi di cocaina e dell'occorrente per confezionare le dosi con il caratteristico involucro giallo. Sequestrati anche 1.500 euro in banconote di medio e piccolo taglio. (ANSA).