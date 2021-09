Covid: 'vax & shop' sabato al Twenty di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - "Vax & shop" sabato 2 ottobre al centro commerciale Twenty di Bolzano: sarà infatti possibile vaccinarsi per tre sabati di fila (2, 9 e 16 del mese) senza prenotare.

Come spiega una nota dell'Azienda sanitaria, anche a causa dell'ultimo decreto Draghi, che prevede l'obbligatorietà del Green Pass per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre, la domanda di vaccini è in crescita. L'esperienza degli ultimi mesi ha mostrato che un maggior numero di vaccinazioni viene inoculato nei luoghi con un'alta concentrazione di persone. Ad esempio, oltre che nei centri cittadini più popolosi e frequentati, anche nei pressi dei centri commerciali. Per questo motivo, sarà offerta la possibilità di vaccinarsi anche all'interno del rinomato Twenty in via Galilei a Bolzano: «Già questo sabato 2 ottobre, tutte le persone interessate di età superiore ai 12 anni possono farsi vaccinare lì. Altre possibilità di farsi immunizzare seguiranno la settimana successiva e quella dopo ancora, per un totale di tre sabati consecutivi. Pertanto, si potrà essere protetti senza doversi prenotare», spiega Patrick Franzoni, viceresponsabile medico del team Covid-19. (ANSA).