Covid: Bolzano, la stagione invernale ci sarà

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - La stagione invernale in Alto Adige avrà luogo, anche se a determinate condizioni. Lo ha ribadito l'assessore provinciale Arnold Schuler durante un incontro con il presidente degli albergatori altoatesini Hgv, Manfred Pinzgner. "Questo chiarimento è importante da un lato per i lavoratori dipendenti, ora consapevoli che questo inverno avranno un impiego nel settore turistico alberghiero, e dall'altro per le imprese turistiche, che ora possono confermare prenotazioni", ha affermato Pinzger.

Tuttavia, secondo Hgv, "è necessario chiarire ulteriori dettagli. Tra le altre cose, è essenziale dare, in particolare ai giovani tra i 12 e i 18 anni, la possibilità di sottoporsi ai test per il coronavirus. Ed è importante fare chiarezza anche per quanto riguarda gli ospiti e i dipendenti che si sono sottoposti ad un vaccino non riconosciuto in Ue". L'assessore Schuler si è espresso sulla disponibilità di test che, a causa del Green Pass, saranno necessari per accedere ai comprensori sciistici invernali e ha affermato che a tal proposito si cercheranno soluzioni insieme ai partner delle aree sciistiche.

Gli intervenuti hanno concordato sul fatto che l'Alto Adige non può permettersi un'ulteriore cancellazione totale o parziale della stagione invernale. Pertanto, saranno sostenute tutte le misure che contribuiscono da una parte ad aumentare il tasso di vaccinazione e dall'altra ad evitare ulteriori limitazioni per quanto riguarda l'attività economica delle imprese. "In Alto Adige il turismo è un settore molto importante che coinvolge direttamente ed indirettamente numerosi ambiti. Insieme vogliamo quindi porre le basi per lo sviluppo sostenibile del turismo", ha detto Schuler. (ANSA).