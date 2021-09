Admo Trentino accoglie i donatori sabato 2 ottobre

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Sabato 2 ottobre Admo accoglierà nella propria sede in via San Marco 38 a Trento i generosi donatori effettivi di midollo per un'occasione davvero speciale. Dal 1992, anno di fondazione di Admo Trentino, sono infatti più di 100 i trentini iscritti al registro nazionale IBMDR che hanno donato il proprio midollo osseo, perché compatibili con un malato di leucemia o di altre forme gravi di malattie ematologiche ed in attesa di una nuova vita.

Un traguardo particolarmente significativo - sottoliena l'associazione in una nota - soprattutto perché la compatibilità tra donatore e ricevente non consanguineo è rarissima: 1 su 100.000. Una metà raggiunta grazie al costante lavoro di sensibilizzazione sul territorio trentino dei volontari Admo e grazie anche alla preziosa collaborazione con il Centro Trasfusionale dell'ospedale Santa Chiara di Trento, guidato da Attilio Cristallo.

Nel 2020, nonostante la pandemia, il Trentino si è distinto per la sua generosità. Sono infatti stati 11 i donatori effettivi, un dato altissimo - se confrontato con realtà più grandi - per la nostra provincia. In pieno lockdown, quando tutta l'Italia si è fermata, al Trasfusionale di Trento 2 donatori hanno donato il proprio midollo, superando gli ostacoli dovuti al Covid. A fronte di ciò la direttrice nazionale del Registro Italiano, Nicoletta Sacchi, ha elogiato la Admo Trentino per il risultato raggiunto, non solo per i donatori effettivi, ma anche per l'alto numero di nuovi iscritti, ben 680 (in totale sono oltre 11.200).

Il direttivo di Admo Trentino ha deciso di organizzare così la "Giornata del donatore", per incontrare e ascoltare queste persone generose. Saranno presenti anche alcuni trapiantati e non mancheranno i volontari attivi. (ANSA).