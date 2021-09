Sostenibilità: scoprire i 17 obbiettivi camminando a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - Venerdì 8 ottobre a Bolzano e dintorni verrà organizzata una giornata aperta a tutta la cittadinanza: un percorso a tappe per scoprire i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. "Urban play Agenda 2030", evento inserito all'interno del Festival nazionale dello sviluppo sostenibile Asvis, è un progetto realizzato dalla cooperativa sociale Studio comune assieme ai più di 30 partner locali.

Tra questi ci sono Comune e Provincia autonoma di Bolzano, scuole, istituti di ricerca, aziende del terzo settore, biblioteche locali, università. Ogni tappa è gestita da uno dei partner del progetto: verranno proposti giochi, incontri, postazioni di lettura, spettacoli, musica.

Il progetto propone di scoprire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma d'azione da realizzare insieme per il futuro delle persone, del pianeta, della pace e della prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. In palio premi sostenibili offerti dai partner per chi segue il percorso postando su Instagram le proprie foto con l'hashtag #urbanplaybz (ANSA).