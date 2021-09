Segnalati studenti minorenni sorpresi a fumare spinelli

(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Otto minorenni sono stati segnalati dai carabinieri della Compagnia di Cavalese per uso di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati effettuati a seguito del rinvenimento da parte dei carabinieri di Predazzo di una modica quantità di hashish nella disponibilità di un ragazzino di 13 anni.

I militari hanno segnalato al Commissariato del governo di Trento tre sedicenni sorpresi a fumare marijuana in una piazzetta di Castello Molina di Fiemme e dopo pochi giorni, nel corso di analoga attività preventiva, altri due minorenni sono stati colti a far uso di hashish nel parco della Pieve di Cavalese. Poco prima, in concomitanza con la riapertura dell'anno scolastico, gli stessi carabinieri avevano segnalato come assuntori altri due minorenni che a Tesero, nell'attesa di entrare a scuola, stavano fumando uno spinello. (ANSA).