Orsi Trentino: Tar dice no ad abbattimenti automatici

TRENTO, 29 SET - Il Tribunale amministrativo regionale di Trento dice no all'abbattimento automatico da parte della Provincia degli orsi problematici accogliendo un ricorso del Wwf.

In una sentenza pubblicata oggi, i giudici del Tar sottolineano che nei casi accertati di aggressioni con contatto fisico con l'uomo da parte dei plantigradi va seguito l'iter previsto dal piano d'azione Pacobace, con gradualità d'intervento prima di arrivare, come estremo rimedio, all'eventuale abbattimento, sempre con l'autorizzazione dell'Ispra. In sostanza il Tar annulla i due paragrafi delle linee guida della giunta provinciale del 25 giugno 2021 che prevedevano un l'abbattimento "con la massima urgenza" degli esemplari autori anche di un solo episodio di aggressione.

