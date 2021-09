Nasce la carta d'identità motoria dei calciatori

(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Un sistema di software e sensori per testare equilibrio, forza, velocità e agilità dei calciatori è stata messa a punto dalla startup Euleria, che opera in Progetto Manifattura a Rovereto.

I primi a provarla sono stati 175 giovani atleti dell'A.C.

Trento 1921. I test verranno poi ripetuti a metà e a fine stagione. L'obiettivo è quello di costruire delle vere e proprie carte d'identità motorie che rendano i ragazzi più consapevoli del proprio corpo e supportino i preparatori atletici nella predisposizione di tabelle di lavoro personalizzate, adatte alle caratteristiche di ogni giovane e pensate per andare a correggere le aree della gamba più deboli, dove ci sono maggiori probabilità che si verifichi un infortunio.

"La nostra batteria di test - spiega l'ingegnere biomedico Marta Galeotti - valuta equilibrio, forza, velocità e agilità degli arti inferiori ed è pensata per essere utilizzata in tre momenti della stagione sportiva, preseason, a metà e alla fine.

In questo modo, il preparatore atletico ha a disposizione la carta d'identità motoria dell'atleta durante la stagione e la sua profilazione negli anni".

Oltre all'impiego di questa tecnologia in ambito sportivo, Euleria metterà a punto nuove versioni del test per il settore ortopedico e neurologico. (ANSA).