Covid: un decesso in Trentino, 33 i nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Il bollettino Covid dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento registra un nuovo decesso, una donna sui 90 anni, non vaccinata.

In terapia intensiva sono ricoverate tre persone, tra cui un quarantenne non vaccinato. Altri 23 malati sono ricoverati invece nei normali reparti ospedalieri.

Intanto si registrano altri 33 nuovi contagi: 4 positivi sono stati individuati attraverso il test molecolare (su 350 effettuati) e 29 attraverso il test antigenico (su 2.798 effettuati). I test molecolari hanno confermato 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Il numero dei vaccini somministrati è arrivato in totale a 740.496, di cui 341.960 seconde dosi e 1.120 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 2. (ANSA).