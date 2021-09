Covid: 92 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, altri 92 casi di positività al Covid-19: 44 sono stati rilevati sulla base di 1.273 tamponi pcr (di cui 387 nuovi test) e 48 sulla base di 7.838 test antigenici.

Non vengono segnalati decessi che sono in totale 1.192 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre aumentano di una unità i pazienti Covid-19 assistiti nei normali reparti ospedalieri, che ora sono 25. Sono sempre 9, invece, i pazienti assistiti in terapia intensiva e 3 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.837, mentre quelle dichiarate nelle ultime 24 ore sono 97, per un totale di 76.669 dall'inizio dell'emergenza. (ANSA).