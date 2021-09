Covid: 25 casi in Trentino, in leggero aumento i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - Nessun decesso per Covid-19 in Trentino nelle ultime 24 ore, 25 nuovi casi positivi e 24 persone ricoverate in ospedale, due in più di ieri, frutto di 3 nuovi ingressi a fronte di una dimissione. Tre gli attuali pazienti in rianimazione. Queste le cifre principali dell'odierno bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale.

Su 395 tamponi molecolari, tutti processati dal laboratorio dell'Azienda sanitaria, sono emersi 5 nuovi casi positivi e confermate 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I 3.637 tamponi antigenici effettuati hanno rilevato 20 nuovi casi positivi, la maggior parte con pochi sintomi. I nuovi guariti sono 51. Dei nuovi positivi, uno ha tra 3-5 anni, uno tra 11-13 anni e uno ra 14-19 anni. Si sta ricostruendo se questo comporterà la messa in quarantena di altre classi (ieri erano 2). Tra i nuovi casi nelle fasce di età adulte, 4 hanno tra 60-69 anni, uno tra 70-79 anni e nessuno ha più di 80.

Questa mattina risultavano somministrati 738.420 vaccini, di cui 341.825 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 68.329 dosi di vaccino, tra i 70-79 anni 91.955 dosi e a cittadini tra i 60-69 anni 110.290 dosi. (ANSA).