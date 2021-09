Referendum biodistretto, quorum del 40% non raggiunto

(ANSA) - TRENTO, 27 SET - Fallito il referendum propositivo per l'istituzione di un Biodistretto provinciale in Trentino.

L'affluenza alle urne è stata pari al 15,58% degli aventi diritto al voto, ben al di sotto del 40%, quorum necessario per la validità della consultazione.

Su 437.113 aventi diritto, sono andati a votare 68.081 cittadini, di cui 31.185 uomini e 36.896 donne. Il comune con l'affluenza maggiore è stato quello di Cavizzana (38,16%), quello con la minor affluenza Sporminore (5,07%). Lo comunica la Provincia.

Lo spoglio dei voti, ormai ininfluente, è stato effettuato questa mattina. (ANSA).