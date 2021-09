Made in Italy:Deloitte,Cantine Ferrari tra gruppi più solidi

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Cantine Ferrari è "una delle aziende più solide e dinamiche del panorama italiano. Anche quest'anno si è aggiudicata il nostro premio". Lo sottolineano il responsabile di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, partner Deloitte responsabile del "Best Managed Companies Award".

"È il quarto anno consecutivo che Cantine Ferrari vince il Bmc e per questo è tra le aziende Gold premiate - aggiungono -.

Un risultato importante, che conferma il livello di assoluta eccellenza di questa impresa trentina". Il "Best Managed Comanies Award" è stato istitutito da Deloitte Private ed è sostenuto da Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), Confindustria e Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (ANSA).