Gdf: comandante regionale Maccani lascia l'incarico

(ANSA) - TRENTO, 27 SET - Il generale Ivano Maccani, comandante regionale della Guardia di finanza per il Trentino - Alto Adige, lascia l'incarico, assunto nel 2017, per un'altra destinazione.

Oggi il gen. Maccani si è recato in Provincia a Trento per una visita di commiato. Nel salutarlo, il presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugatti, lo ha ringraziato "per l'impegno messo in campo in questi anni nel contrasto alla criminalità e per l'ampia collaborazione, sempre molto fattiva, con le istituzioni locali". Fra i risultati più importanti di questa collaborazione la firma, nel 2020, di un protocollo di collaborazione per la tutela dell'economia legale attraverso la lotta al commercio di prodotti contraffatti e pericolosi ed il contrasto al lavoro nero o irregolare, all'abusivismo commerciale ed ai tentativi di infiltrazione della criminalità economico - finanziaria. (ANSA).