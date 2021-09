Val Pusteria, bus in fiamme - feriti due vigili del fuoco

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - In Val Pusteria sulla strada del Sole questa mattina verso le ore 6 un autobus ha preso fuoco. Il fatto è avvenuto fra Vandoies e Terento. A bordo del bus fortunatamente non c'erano passeggeri.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Vandoies di sopra, Vandoies di sotto, Terento e Vallarga. Al loro arrivo il bus era completamente avvolto dalle fiamme. Durante i lavori di spegnimento due vigili del fuoco hanno riportato ferite leggere.

La strada è stata chiusa al traffico durante l'intervento. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite. Si trattava di un bus di linea della Sad. (ANSA).