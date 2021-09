Covid: scuole in Alto Adige, 184 finora gli alunni positivi

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - Nelle scuole di ogni ordine e grado in Alto Adige da inizio anno scolastico sono stati registrati 184 alunni positivi, mentre sono 10 i casi fra il personale scolastico.

Nel caso in cui in una classe sia stato evidenziato un solo caso di positività, la classe intera non è stata messa in quarantena. Dall'inizio dell'anno questo si è verificato in 92 casi. Mentre sono 72 le classi messe in quarantena perché sono stati confermati due o più casi positivi (dove vengono eseguiti i test nasali) o un caso positivo confermato (dove non vengono eseguiti i test nasali), si legge in un comunicato della Provincia.

Sono ancora 1.815 i non vaccinati fra il personale sanitario dell'Alto Adige. Era di 3.967 persone il numero del personale sanitario inizialmente non vaccinato (situazione ad aprile 2021), di cui 1.333 dipendenti dell'Azienda sanitaria e 2.634 riguardante personale esterno. Nel frattempo si sono fatte vaccinare 2.152 persone (Azienda sanitaria: 727; personale esterno: 1.425). Gli accertamenti in corso sono 687 (Azienda sanitaria: 439, personale esterno: 248).

L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che i dati riportati sono da considerarsi provvisori, in quanto nella gestione della procedura risultano coinvolti tanti attori (Provincia autonoma di Bolzano, Azienda sanitaria, Ordini professionali, diversi datori di lavoro, et.al.) e le persone interessate possono aderire alla vaccinazione in ogni fase della procedura, si legge in una nota. (ANSA).