Covid: 21 nuovi casi e nessun decesso in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Sono 21 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Trentino nel bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma l'assenza di nuovi decessi. I pazienti attualmente ricoverati sono 22, con 2 nuovi ingressi e una dimissione. In rianimazione rimangono ancora 3 persone. I nuovi guariti sono 100.

Sono 467 i tamponi molecolari analizzati ieri: 4 di questi sono risultati positivi ma ci sono anche 11 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 2.709, dei quali 17 sono risultati positivi. Tra i nuovi contagi ci sono 2 ragazzini (uno in fascia 6-10 anni, uno tra 11-13 anni) e 5 anziani (2 hanno tra 60-69 anni, uno tra 70-79 anni e 2 over 80).

Finora sono stati somministrati 732.078 vaccini, di cui 338.700 si riferiscono a seconde dosi. Le somministrazioni nelle categorie over 80, 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 67.928, 91.810 e 109.982. (ANSA).