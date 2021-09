Cambiamenti climatici: Fridays for Future in corteo a Trento

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Anche a Trento, come in diverse altre città italiane, gli studenti di ogni ordine e grado sono scesi in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici.

Circa 500 ragazzi, secondo le stime della polizia locale, con striscioni e cartelli, hanno attraversato le strade del centro storico per chiedere una maggiore attenzione nei confronti dell'ambiente, un cambio radicale dei modelli economici e produttivi e una diminuzione drastica delle emissioni inquinanti. L'iniziativa si inseriva nella mobilitazione nazionale promossa dal movimento di Friday for future.

"Assieme ai problemi globali, vogliamo parlare anche di questioni locali, perché abbiamo intere valli del Trentino devastate dall'agricoltura intensiva e dall'uso di pesticidi, mentre assistiamo ad una politica che parla ancora di progetti di autostrade per distruggere altre zone e altri sistemi ecologici. Noi ci opporremo ogni giorno contro questo modello economico di continuo guadagno e distruzione a scapito del pianeta", hanno detto i giovani attivisti durante la manifestazione. (ANSA).