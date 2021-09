Eliambulanza perde sportello durante intervento

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - Un'eliambulanza del Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento ha subito un guasto nella notte perdendo uno sportello durante un intervento.

Non ci sono stati conseguenze per l'equipaggio e il paziente, fa sapere la Provincia.

Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero, verso le 2 di notte, è atterrato in una piazzola nei pressi di Folgaria per recuperare un paziente da trasferire in ospedale a Trento. Una volta caricato il paziente, l'elicottero ha iniziato la manovra di decollo senza alcuna segnalazione di anomalie. Un minuto dopo si è verificato un guasto meccanico che ha determinato il distacco del portellone laterale destro. Dai primi accertamenti, si presume che il pezzo sia caduto nel bosco attorno alla piazzola senza danni a persone o cose che erano assicurati dalle cinture di sicurezza. Sono in corso perlustrazioni per recuperarlo. Il mezzo, che in operazioni normali può volare anche con porte aperte, è poi rientrato alla piazzola da cui era decollato, mentre il trasferimento del paziente è stato completato con un'ambulanza.

Ora si attendono le autorizzazioni per riportare il velivolo a Trento, dove saranno completate le analisi sulle cause del guasto e avviate le procedure per la riparazione. (ANSA).