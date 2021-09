Covid: domani prenotazioni 3/a dose ultra fragili e over 80

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - Nuovo open day nel fine settimana al drive vaccinale di Trento sud Come annunciato nei giorni scorsi, da domani sera alle 23 le persone ultra fragili e con più di 80 anni potranno prenotare la terza dose del vaccino anti Covid-19 al Cup online dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso le rispettive «card» di riferimento. Come per la prima e seconda dose - precisa una nota di Apss - gli ultra fragili riceveranno un sms di invito per prenotare al Cup online. Attenzione alle tempistiche: gli ultra fragili possono prenotare il vaccino almeno 28 giorni dopo la seconda dose, mentre gli over 80 (nati nel 1941 o negli anni precedenti) devono attendere almeno sei mesi dall'ultima dose. La terza dose può essere prenotata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due.

Gli over 80 possono fare la terza dose anche dal proprio medico di medicina generale, se aderisce alla campagna vaccinale. Può prenotare la vaccinazione anche chi ha contratto il Covid e ha concluso il ciclo vaccinale con una sola dose.

Rientra nella categoria degli ultra fragili: chi soffre di una patologia immunodepressiva, chi assume farmaci che deprimono il sistema immunitario, i soggetti trapiantati o in attesa di trapianto, malati oncologici, chi ha una patologia rara, chi fa il trattamento di dialisi peritoneale. I dializzati vengono chiamati per la vaccinazione direttamente dai centri dialisi di riferimento. (ANSA).