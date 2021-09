Covid: un altro decesso in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 SET - Un altro decesso in Trentino per Covid-19: si tratta di una donna anziana, vaccinata, fa sapere il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria provinciale.

I nuovi contagi individuati nelle ultime ore sono 38: 13 accertati con 657 tamponi molecolari che hanno confermato 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 2.427, dei quali 25 sono risultati positivi. I nuovi guariti sono 48.

Fra i nuovi contagiati ci sono 11 fra bambini e ragazzi (uno di questi non ha nemmeno 2 anni, poi ce ne sono 2 in fascia 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni).

Contagi anche fra gli anziani, in particolare 2 in fascia 60-69 anni e uno tra 70-79 anni.

In ospedale al momento sono 18 i pazienti ricoverati, 3 dei quali si trovano in rianimazione. Ieri c'è stato un nuovo ricovero e nessuna dimissione.

Riguardo ai vaccini, 1uesta mattina le somministrazioni risultavano a quota 728.143, di cui 337.373 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.890 dosi mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni 91.739 e 109.810. (ANSA).