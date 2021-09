Covid: 69 nuovi casi, nessun nuovo decesso

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 918 tamponi PCR e registrati 48 nuovi casi positivi. Inoltre 21 dei 4.173 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 21, mentre 2 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Nei reparti di terapia intensiva rimangono ricoverati complessivamente 9 pazienti Covid. Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia resta di 1.190. Infine in Alto Adige sono 2.267 le persone attualmente in quarantena. (ANSA).