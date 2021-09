Covid: 66 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - Sono 66 i nuovi casi Covid in Alto Adige: 34 tramite 1.053 tamponi pcr e 32 tramite 7.356 test antigenici. Sono sempre 66 i nuovi guariti. Scende da 22 a 19 il numero dei pazienti covid nei normali reparti ospedalieri, mentre resta stabile a nove quello dei ricoveri in terapia intensiva. 2.220 altoatesini sono in quarantena. (ANSA).