Ciclabile Valsugana, al via lavori Ponte Alto-Centochiavi

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - Al via i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale tra la rotatoria di svincolo di Ponte Alto e la località Centochiavi a nord di Trento, in parte lungo via Bassano (ex statale 47).

Un tracciato nevralgico, situato nel territorio del comune di Trento - sottolinea la Provincia - parte integrante del futuro collegamento ciclabile attualmente in fase di costruzione o progettazione e completato in diversi tratti, fra il capoluogo e Pergine Valsugana. Un intero percorso, quest'ultimo, tra la valle dell'Adige e la Valsugana, tramite il quale i ciclisti potranno spostarsi fra le due località in totale sicurezza.

Alla consegna dei lavori era presente il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al quale è stato illustrato nel dettaglio il progetto da parte dei tecnici provinciali.

L'importo dei lavori ha una base d'asta di 1.408.615,09 euro.

(ANSA).