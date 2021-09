Riparte la stagione dei concerti della Filarmonica di Trento

(ANSA) - TRENTO, 20 SET - Riparte la stagione dei concerti della Società Filarmonica di Trento. Gli appuntamenti musicali saranno ospitati nella Sala di via Verdi alle ore 19.30.

L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass e i biglietti possono essere acquistati online o previo accordo telefonico o via mail a mezzo bonifico bancario.

La ripresa autunnale è affidata all'inglese Wayne Marshall, per la prima volta a Trento giovedì 23 settembre, chiamato ad esaltare le preziose sonorità dell'organo Vegezzi-Bossi della Sala della Filarmonica inaugurato nel 1907 da Marco Enrico Bossi e restaurato dai Mascioni nel 2000. Il 27 settembre, in sostituzione del concerto con il duo Thouand-Rebaudengo, sarà la volta della violoncellista inglese Natalie Clein.

Successivamente si esibiranno il quartetto Esmé,il giovane vincitore del Borletti-Buitoni Trust Award, Filippo Gorini, l'inglese Benjamin Grosvenor con Hyeyoon Park, Timothy Ridout e Kian Soltani. Dopo il ritorno del quartetto Jerusalem, la chiusura della stagione sarà affidata alle voci dell'Ensemble Vox Luminis e al giovane duo Richard Fu e Zlatomir Fung, vincitore del Caikovsky di Mosca, il più giovane violoncellista nella storia della manifestazione, appena ventenne e ancora studente alla Julliard School di New York. (ANSA).