Covid: Trentino, prima tappa del camper vaccinale

(ANSA) - TRENTO, 20 SET - Prima tappa oggi a Cavedine per il camper vaccinale anti Covid-19, iniziativa promossa dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, gli Ordini e i Collegi delle professione sanitarie e gli assistenti sanitari e il supporto degli amministratori locali sul territorio.

All'appuntamento in piazza a Cavedine era presente anche l'assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana. I vaccini somministrati sono stati 39.

Numerose le richieste di informazioni e chiarimenti alle quali l'équipe di medici e sanitari ha risposto.

Da domani a sabato 25 settembre, il camper vaccinale sarà a Luserna, Dimaro, Albiano, Avio, Pieve di Ledro e Condino.

(ANSA).