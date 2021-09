Covid: solo 14 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - Come spesso accade di lunedì il numero dei nuovi casi covid in Alto Adige è particolarmente basso, come anche quello dei tamponi effettuati. E' infatti risultato positivo un unico tampone pcr su 200 e 13 di 1352 test antigenici. Sono state dichiarate guarite 20 persone. Il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri sale da 21 a 22, mentre resta stabile a 9 quello in terapia intensiva. (ANSA).